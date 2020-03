A nuestros abuelos y ancestros les tocaron cosas peores. No tener penicilina. No tener derechos. Ir a la guerra sin celulares. Morir de una puta otitis. No tener alisados ni Botox. Alguna peste bubónica horrorosa. No tener quimio ni esperanzas. Hambre de hambre verdadera, esa de pelar cebollas para sobrevivir.