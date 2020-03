Se estima que en el país, entre prestadores públicos y privados, existen cerca de 9.000 respiradores pero casi el 80% de ellos están ocupados por pacientes que no tienen coronavirus. Es por eso que se solicitó la suspensión de todo tipo de cirugía que no sea de vida o muerte. El respirador no está solo, es parte de una cama en unidad de terapia intensiva y las mismas en la actualidad están ocupadas por quienes se realizaron, por ejemplo, cirugías estéticas.