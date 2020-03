En cuanto a las provisiones para estos días de encierro, también encontraron cómo hacerlo en un espacio mínimo. “Compramos más de lo habitual, pero no mucho más porque no entra. Priorizamos los productos secos no perecederos. La idea es no salir, pero tenemos la tranquilidad de que hay tres supermercados en una misma cuadra. Antes tal vez íbamos hacer las compras diariamente, hoy espaciamos las salidas lo máximo posible”, admite Melina.