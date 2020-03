Aiello, que viaja junto a un venezolano y un colombiano, fue contactado por Infobae y a través de un audio de WhatsApp explicó su situación: “Llegué hace dos días a la terminal de ómnibus de Arequipa, Perú. No había pasajes para ningún lado. Y conseguí un pasaje para llegar a Tacna. Ahí nos enteramos de que si se pagan 120 dólares de coima se puede pasar a Chile, pero no tenemos ese dinero. Vimos cómo la gente cruzaba la frontera sin problemas mientras nosotros no podíamos hacerlo”.