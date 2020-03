Sobre eso detalla: “El 35 % de nuestros alumnos son de La Quiaca, y de las zonas periféricas, y el resto provienen de la ciudad de Villazón. Muchos de ellos no están legalizados, en cuanto al pasaje fronterizo. Si bien no hay una reglamentación sobre este tema, como docentes sufrimos mucho cuando nuestros alumnos se enferman o desaparecen porque sus padres viajaron y no sabemos dónde, por ejemplo —lamenta—. Este es el problema más grande porque no podemos ayudarlos y darles la atención que requieren estando en otra ciudad”.