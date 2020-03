Martínez sostuvo que “a esa altura nadie podía presagiar lo que se venía”. A los dos días de haber regresado al país, durante la madrugada del sábado 7 de marzo, comenzó con “decaimiento, dolores musculares de pies a cabeza, tos seca y temperatura en ascenso” , aunque sin llegar a ser fiebre, agregó. Su pareja no presentó ningún síntoma, pero horas más tarde empeoró: ahora sí, apareció la fiebre. “Me dolía hasta la piel y lo que más me alarmó fue que me dolían los dientes, fue horrible”. A esta altura los síntomas coincidían con los del coronavirus. En ese contexto decidió llamar al SAME y se aplicó el protocolo, debido a sus dolencias y a su procedencia desde Italia.