—¡Siempre me gustó y lo estudié sola! Fui muy autodidacta y tomé clases de percusión en general, pero mi referente fue una bombista que vi tocando en Salta que me marcó a fuego cuando era piba y ahí mismo había otra piba zapateando entre un montón de hombres... ¡Verla me partió la cabeza! Y tiempo después, un nene de 12 años me invitó a tocar el bombo a una peña y yo nunca había tocado. Ese fue mi primer contacto.