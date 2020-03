“En primer lugar, quiero pedir disculpas por actitudes que nada tienen que ver con mi visión del vínculo entre las personas. Debo hacer público mi profundo arrepentimiento de una reacción que, producto de un enorme estrés emocional, no se condice con mis valores ni con los que la enorme mayoría de las personas consideran apropiados. Quiero decir que durante meses he sido presionado antes de la publicación de este video, y en todo momento me mostré allanado a que la justicia y los profesionales resuelvan este diferendo”, explicó Casaretto en parte del comunicado.