Con el eslogan "El terror mata. La humanidad salva”, el video contará con los testimonios del bombero Francisco González; los miembros de Defensa Civil, Roberto Sotosca y Alberto Malvicini; el doctor del hospital Argerich Jorge Neira; el director y el ex director del SAME, Alberto Crescenti y Héctor Garín; la radiooperadora del SAME, Alejandra Barbieri; el rescatista voluntario Mario Neuman; los sobrevivientes Alfredo Goldsztajn, Mirta Klein y Gladys Silva; y la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen.