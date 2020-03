-Tenemos un propio control dentro de la ANDIS, la directora nacional Paula Martínez trabaja muy fuerte en esto. Los parámetros del 76% vienen de un decreto de hace muchos años y esos parámetros lo hemos ‘deconstruido’, antes eran muy rígidos y estrictos. Nosotros tenemos un programa distinto de medir la vulnerabilidad de la gente. Lo que hay es un grave error entender el 76% de incapacidad y la discapacidad como si fuera lo mismo. La incapacidad es laboral, mientras que la discapacidad tiene que ver con derribar barreras e igualar condiciones con los demás. Por ejemplo, si me falta una pierna, pero no tengo el 76% de incapacidad, en esa situación no accedo a una pensión y tampoco a un trabajo. Por eso los parámetros se han cambiado muy fuertemente. Las trabajadoras y trabajadores sociales son los que controlan que no haya ningún exceso con las pensiones, pero quienes vienen a pedirlas son porque las necesitan y son vulnerables. Decirle al Estado ‘no tengo para comer y necesito salud’ no lo hace cualquiera. Lo está haciendo la gente que lo necesita, hay que quitar esa idea de que la gente más vulnerable le gusta vivir donde vive y no quiere trabajar . Ahora estamos trabajando en programas para que, cuando se consiga un empleo en blanco y se tiene un monotributo, no se pierdan uno o dos años para recuperar el beneficio. Además, tenemos un acuerdo con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para que se armen cooperativas de personas con discapacidad con recursos genuinos. Queremos que la persona con discapacidad tenga un trabajo digno. Esto es lo que estamos buscando junto al Presidente.