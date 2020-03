—Hubo y hay gente que sabe qué pasó, pero no lo dice. O lo ha dicho por detrás, o lo ha dicho en situaciones privadas, pero a mí eso no me consta. Pero llegó el punto que ya hasta eso no era tan relevante. Me debatí durante muchos años, me dije: “Quiero saber qué pasó con mi papá”. Quería que alguien viniera y me dijera y me explicaran: “Mirá, no sufrió, le pasó esto, murió así”. Hasta que después empecé a leer tantos y tantos testimonios de mucha gente, no solo acá sino en el mundo, en el Holocausto, hay mucha gente que anda con esa pregunta a cuestas todavía y pasan generaciones y no saben qué pasó. O personas que desaparecen ni siquiera en la dictadura, qué sé yo, como esta chica María Cash, ¿qué pasó con María Cash? No saben si está muerta, si está viva, si vivió muchos años y después murió. Esa incógnita que carcome por dentro. Pero después hubo un momento en que solté eso y dije: “Por qué, si hay tanta gente que no sabe, por qué yo tengo que saber fehacientemente, si hasta acá puedo llegar y hasta acá se llegó”. Entonces solté eso. Me dije: “Yo sé que no está vivo, yo sé que murió”. Y me pude acercar bastante a cómo fue la emboscada digamos, cómo fue que terminó perdiendo su vida.