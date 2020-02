“Insisten con la biología como destino. Cómo si la misma biología no fuese una construcción”, continuó. “Y ahí están atentxs a nuestros penes, porque de eso hablan cuando nos llaman ‘Sr.’ Y yo no soy un pene, soy ese devenir constante que surge del priorizar el Ser. Y no soy mujer ni varón en sus términos hegemónicos binarios, soy orgullosamente una mujer trans/travesti”.