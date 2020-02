No hubo retribución monetaria ni aparecieron en los créditos. Por mail no les preguntaron qué habían hecho, si no cómo. Desde el aspecto técnico, la muerte de Teresa Rodríguez no importaba. “Nuestro acento estaba puesto en el ingenio y no en la tecnología. Es al revés de lo que muestra la serie. Pero el mensaje para mí es claro: el valor de la ciencia está en los científicos y no en los aparatos”. Cuando el capítulo se emitió, les enviaron un DVD con la copia del episodio a modo de agradecimiento. La reacción de los peritos forenses fue comedia.