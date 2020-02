Todo ocurrió hace nueve años. Como era parte de su rutina habitual, ambos coincidieron en el salón “del club familiar", como llaman al Centro Cultural y Recreativo para la Tercera Edad Parque Chacabuco. Esa noche, Elena estaba sentada con su antigua pareja de baile pero para Antonio eso no fue un obstáculo... se acercó, le tendió su mano y la invitó a bailar. “A éste señor, caradura, no le importó que yo estuviera acompañada y me arrancó de la mesa”, recuerda ella, delatándolo, mientras él -sentado a su lado-, lanza un gesto que pone en duda esa versión de los hechos.