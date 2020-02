“Una Navidad casi me mata, delante de nuestros tres chicos. Me salvó un vecino . Y esa noche me prometí que no iba a dejar que me pegara nunca más. Le hice la denuncia, pero en la comisaría no me dieron bola y lo metieron preso por ebriedad. A la mañana siguiente, cuando lo soltaron, me dijo: `Hija de puta, cuidá de mis hijos porque si me entero que les pasa algo te voy a vaciar un cargador en la cabeza´. De alguna manera sus palabras me condenaron, porque fue lo que hice: criar y cuidar a mis hijos a cualquier precio , a pesar de mi propia vida”. Pasaron más de dos décadas de aquella frase, pero Delia se quiebra y llora. Otra vez. Una más. Las que le hagan falta.