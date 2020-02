"En América Latina urge inventar nuestra agenda climática de nosotros para nosotros. Nunca ganaremos la agenda de la sustentabilidad si no ganamos la agenda de la dignidad. Una necesita la otra. Es peligroso pensar que dado el altísimo grado de descontento social, lo climático deba esperar. Al contrario: es la hora de definir algo que podemos llamar un ‘contrato social verde’: una gran agenda social en un marco de economía verde y resiliente. La nueva agenda climática debe partir, no de la tecnología como tal, sino del compromiso de poner primero a la gente y a los ecosistemas más vulnerables. Este es el año en que no sólo nos toca conectar lo social y lo ambiental sino la agenda climática y la de biodiversidad. Con tanto en juego, debemos vernos como la región donde podría nacer un nuevo modelo para vivir mejor en esta década”, explicó a Infobae Mónica Araya, de Costa Rica Limpia.