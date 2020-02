–En 2003, cuando me faltaban tres finales para recibirme de Contadora Pública, me anoté en el régimen de pasantías que ofrecía la Universidad Nacional de La Pampa. Unos días después, me comunicaron que había una vacante en un Organismo Público. Cuando llegué, la reclutadora me dijo: “¿Qué hacés acá? Desde ya te digo, no vas quedar. Ni para hacer fiscalizaciones externas en la calle; ni internas, porque es en un primer piso y no hay ascensor: no vas a poder subir”. Lo peor: me tomaron la prueba igual y después me llamaron para decirme que había aprobado; incluso superado la media, pero que aún así no iban a darme el puesto.