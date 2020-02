-Sí… h ace unos días casi me desmayo. Sentí un hormigueo en el cuerpo, la vista se me nubló y estaba en plena ruta. Unas personas que estaban manejando me vieron y pararon para ayudar. Les pedí que sólo me acompañen hasta la siguiente parada: unos 100 kilómetros adelante. Me puse la meta y fue como si el cuerpo se me despertara, pasé de circular de 10 kilómetros por hora a 30. Cuando paré, me desplomé, el cuerpo me empezó a temblar. Me tranquilicé, tomé agua de a poquito y comí algo. Dormí bien, y al día siguiente volví arrancar. Estaba como nuevo.