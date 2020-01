“No es un premio para mí, ni para el Ministerio, ni para la gestión, es un premio para la sociedad argentina. Que nos otorguen este premio tiene un significado especial, me siento muy orgulloso como argentino de recibirlo, de ser un destino tan aceptado y promovido del que disfruta mucho esta comunidad. Son bienvenidos y bienvenidas, Argentina es una tierra de tolerancia, sabemos convivir pacíficamente y los esperamos con los brazos abiertos”, destacó el ex candidato a Jefe de Gobierno porteño.