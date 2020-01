Así estuvo cinco años hasta que en febrero del 2015 tuvo el ACV que le cobró los años de excesos. “Estaba mirando tele, me paré para abrir la heladera y me caí de costado. Alcancé el celular y llamé al encargado de mi edificio: ‘Che, boludo, estoy en el piso y no me puedo mover’ . Me bajaron en la silla de la computadora y me llevaron al Fernández, dónde me compensaron”, relata y agrega que en ese entonces ya no tenía más cobertura médica prepaga.