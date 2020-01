“Cuando terminamos de hablar esta cuestión le dije: ‘Mira Leo esto no es lo que tratamos. La Junta va a aceptar como está y la Junta iba a mandar representantes. Yo en estas condiciones no mando mi representante porque no era lo que aceptamos’. Entonces me dice que lo mismo vamos a mandar al general Iglesias y al almirante Moya a conversar con el presidente del Perú.”