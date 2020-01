“Los cuatro organizadores, dos parejas, somos gastronómicos de Pinamar. Somos comerciantes y empezamos con los carros. No teníamos dónde ponerlos y pensamos este polo para poder entregar otra propuesta. Yo acá tengo mi food truck y el resto son de otros gastronómicos de la ciudad. Acá no se cobra entrada, hay shows en vivo en la plataforma y uno principal en el escenario grande. No se trata de una iniciativa de la Municipalidad, alquilamos el terreno que es privado”, explicó Guillermo, dueño de Surfer, a Infobae.