Creo que ni cuando tuve que escribir mi primer nota en el diario La Nación, que no tenía mi firma, hace ya más de 25 años, me costó tanto encontrar este primer párrafo. Esta vez no voy hacer una crónica, ni una entrevista, ni voy a relatar una negociación secreta, ni tampoco retrataré a algún personaje del poder. No voy a escribir de política ni de políticos. Voy a escribir sobre mi padre.