El primer día de Mendoza a Uspallata en total 107 kilómetros: “Por mí falta de experiencia, subestimé el camino y al rato de haber salido me quedé sin comida y sin agua. Traté de parar los autos que circulaban por la ruta 7, y no tuve éxito. Entonces me encontré con un río que me salvó, sino no podía seguir. Esa noche me senté en un restaurante donde paran los camioneros y me devoré todo”