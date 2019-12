— Obvio que mis conocimientos tienen que ver con el ámbito de la comunicación y no con el derecho canónico. Pero está claro que Francisco está poniendo los caballos delante de la carroza. Lo importante son las víctimas. Que puedan tener derecho a un representante legal canónico y que no estén obligadas a guardar silencio. Este secretismo en el que ha vivido nuestra querida Iglesia, que es santa por su cabeza que es Cristo, pero que está constituida por hombres y mujeres que en esencia son pecadores, no ha hecho más que colaborar en aumentar el dolor y la falta de justicia y el abuso de sanciones livianas para casos graves, no solo de abuso, en donde cuesta creer que el denunciado estuviera en condiciones de sostener su ministerio.