Se trata de una enfermedad severa que compromete varios órganos y requiere de cuidados especiales, además de una alimentación particular. A raíz de que la familia no cuenta con recursos económicos propios, el merendero al que asiste la menor comenzó una campaña para recaudar fondos. “¡Ayuda urgente por favor! Ella es Celeste Dayana Romero tiene dos añitos nació con atrofia cloacal le tienen que hacer dos operaciones reconstructivas de pelvis, cadera, vagina y ano está bajo peso por lo que necesita leche la lechera Ensure y Polper B12 para aumentar de peso para poder operarla también necesita pañales XXL y gasas, pervinox, guantes descartables , cinta hipo alergénica, bolsitas por donde sale todo ya que ella no puede hacer sus necesidades como un bebé normal para ponerle porque son caras y su mamá no tiene trabajo", escribió María Moyano, encargada del comedor.