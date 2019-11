La Municipalidad de Córdoba fue consultada por Infobae y respondió mediante un comunicado: "En ecosistemas complejos, la presencia de Fosfatos, disminuye a lo largo de su recorrido por la absorción de los mismos por parte de especies vegetales (algas y/o plantas), si esto no sucediera, la concentración debiera responder a una función de aumento acumulativa con el paso del tiempo, por lo cual hay que considerar que lo analizado como contaminación en la Laguna Mar Chiquita en primera instancia no es actual sino viene de acumulación de años (para no decir de siempre)”.