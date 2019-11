Asimismo, se refirió a la velocidad a la que iba Maldonado y sostuvo que de acuerdo con las pericias, el conductor del micro respetó el límite. “Lo que trascendió es que supuestamente la policía le pregunto qué paso y él dijo “se me fue”, pero no se puede incorporar judicialmente. Hay una persona que conducía una moto y que dijo que iba a 110 kilómetros por hora y que el micro lo pasa, pero el tacómetro marcó que no superó los 100, que era velocidad permitida para el vehículo; de momento no se le va a imputar exceso de velocidad”, ratificó el fiscal Escoda. La pena máxima para el delito que se le imputa es de seis años, aunque admite la excarcelación.