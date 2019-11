Fabiana García, profesora de la institución, también expresó su mensaje a través de la misma red social: "'¿Te acordás, Naldo -le dije- cuando en 2016 llovió un mes y te venías a caballo?’. Nunca me pudo responder porque se ahogó en lágrimas. Por esos días Santiago también concurrió y con un bronquitis terrible, pero no quería dejar de rendir. Don Seguí hoy volvió a sacar su camisa. Como hombre de campo y de respeto, sabe que se usa para grandes festejos. Él no estudió, pero tiene dos hijos docentes a quienes alzó emotivamente. Estas historias ocurren en los pueblos, en la escuela pública y son las que valen”.