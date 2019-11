Frente a la depilación, entonces, se abrió un enorme signo de pregunta: “Por ejemplo, mi papá me decía ‘¿querés venir a la pileta? Se ponía la malla y salía. Yo siempre contestaba: ‘No puedo porque tengo pelos'. Ese contraste entre mis rutinas y las de la mayoría de los hombres, mucho más relajadas y cómodas, me llevó a preguntarme: ‘¿Por qué yo no puedo tener esa misma libertad’?". Depilarse, entonces, ¿era una elección o una imposición cultural? La respuesta fue clara: “Yo me sentía obligada a depilarme, entonces no era una elección”.