-Vietnam siempre sobrevoló sobre nosotros –dice Encarnación a Infobae-, aunque fue circunstancial que mi padre muriera allí. A veces pensábamos en ir. En 2017 me surgió la necesidad. Le mandé un Whatsapp a Juan Ignacio: “¿Por qué no vamos?”. A los pocos días, el 8 de noviembre, fue su cumpleaños y me dijo que sí. Para nosotros no era indiferente el momento, lo que terminó de convencernos fue que se cumplían 50 años. Me di cuenta del medio siglo después de la idea.