A poco de entrar se me pegó una periodista española de cuyo nombre no puedo acordarme. Pensé que era mi noche, pero no: la chica no conocía otra cara radical que la de Alfonsín y solamente quería colgarse de alguien que le hiciera de cicerone. Para eso –y sólo para eso– me eligió a mí. Rompimos el fuego con Elva Roulet. Enfundada en un impecable sastre verde que iría arrugándose con el correr de las horas y la euforia, a las ocho de la noche la candidata a vicegobernadora para la provincia de Buenos Aires estaba segura de la victoria de Alfonsín, pero todavía dudaba de la propia aunque apenas unos días antes Herminio Iglesias hubiera quemado sus propias posibilidades dentro de un cajón.