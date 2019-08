Según cuentan los investigadores, para el líder radical tener una casa "fue un propósito de resguardo como hábitat familiar". "Pero en los vaivenes económicos de alguien que no le daba demasiada importancia al dinero, Alfonsín compró su casa cuando pudo, alquiló cuando no podía comprar y también vivió en casas que le prestaron generosos amigos cuando no podía ni comprar ni rentar", revela el escritor Pieske.