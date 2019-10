En la disposición 8512/2019, el organismo prohibió la comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Galletitas, Quesitos, Omega 9, 0% grasas trans” , ya que no cumple con la normativa vigente para la rotulación de alimentos. Según se detalló, “el rótulo carece de identificación del origen (no se detallan ni la razón social ni domicilio del elaborador ni tampoco consigna el número de RNE), no figuran ni la identificación del lote ni el número de RNPA ni la denominación, no se declara el enriquecimiento del ingrediente harina de trigo según la Ley 25.630, no consta la información nutricional, no se declara la marca y en el rótulo figuran leyendas que no cumplen con lo especificado”.