Las pasiones de Rolón: "Me apasiona escribir, crear, me apasiona la dramaturgia, me apasiona subir a un escenario y hablar con la gente. La pasión de toda mi vida ha sido la música. Me apasiona estudiar, componer. Me apasiona cada mañana que me despierto al lado de mi mujer y siento que estoy donde quiero estar y con quién quiero estar. Me apasiona ir al consultorio y estar con mis pacientes. Me apasiona el desafío de vivir que tienen mis hijos"