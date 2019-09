Otro de los objetivos de aumentar el número de usuarias de este medio de transporte es derribar ciertos mitos y creencias populares que se crearon con el tiempo en torno a la mujer en bicicleta. “Se nos dijo que andar en bici es peligroso si no estábamos acompañadas. A mí nunca me pasó nada, pero estaba esa idea absurda. O por ejemplo se cree aún que no es posible ser profesional, vestirse bien y llegar a una oficina en bicicleta. Todo por un tema de imagen. A los hombres no se les cuestiona eso. Y no tiene que ser así”, señaló. “En cambio sí son realidades la violencia machista, los femicidios y el acoso callejero”, agregó.