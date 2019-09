"En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hay médicos venezolanos trabajando porque no no hemos recibido propuestas por necesidad de servicios de médicos. Todos los médicos venezolanos están distribuidos en áreas rurales de Argentina. En Caba no se incluyen hasta el momento dentro del programa de distribución de profesionales de la salud venezolanos, pero no se descarta esa posibilidad", explicó en diálogo con Infobae Yang Álvarez, director de relaciones institucionales de Asomevenar.