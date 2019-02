Trabaja en la guardia general del Hospital Domingo Mercante de José C. Paz, donde hay una decena de profesionales venezolanos. También cubre otra guardia en el hospital municipal de esa localidad del conurbano bonaerense, mientras cursa la especialización en inmunología. "Las condiciones laborales son buenas, el personal médico y de enfermería se han portado muy bien. No hubo discriminación", relata en diálogo con Infobae. Y un dato no menor: con lo que gana, le queda dinero para enviarle a su familia.