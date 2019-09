Asier tiene 37 años y hace freestyle desde los 21. Un día dejó su pueblo natal y ya no pudo ir a la plaza a batallar, entonces pensó que de algún modo debía resolverlo. Años después, muchos, surgió la idea de armar una liga que profesionalizara eso que él había conocido como un hobbie. "Para muchos el freestyle se perdía cuando debían ir a trabajar o algo similar, porque ya no tenían tiempo para practicar… Entonces pensamos que debíamos lograr que los freestylers pudieran vivir de eso, para que no se derrocharan más talentos", explica.