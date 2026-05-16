“No sigan jugando con la vida de mi hija”: madre denuncia fallas de EPS en tratamiento de niña con leucemia en Bogotá

IMAGEN DE REFERENCIA: Sala de espera de un centro médico

Una madre en Bogotá denunció graves fallas en la atención médica que recibe su hija de nueve años, diagnosticada con leucemia y otras enfermedades complejas, mientras enfrenta además amenazas que la mantienen en riesgo de feminicidio.

La mujer aseguró que la EPS no ha garantizado el acceso oportuno a medicamentos, procedimientos ni al transporte ordenado judicialmente para asistir a citas médicas.

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Según información revelada por <i>Noticias RCN</i>, la situación ha obligado a la mujer a recorrer diferentes puntos de Bogotá buscando autorizaciones y soluciones para mantener el tratamiento de la menor.

Reclamos por la no entrega de medicamentos por parte de las EPS - COLPRENSA.

La niña enfrenta múltiples enfermedades

Dana Sofía, de nueve años, tiene un cuadro médico complejo que incluye leucemia linfoblástica y otras patologías que requieren atención constante y especializada.

Su madre explicó que la menor tiene doce diagnósticos médicos, entre ellos escoliosis, epilepsia, asma y síndrome de Sanfilippo, una enfermedad genética considerada huérfana.

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“Tiene doce diagnósticos, entre ellos escoliosis, sanfilippo —que es una enfermedad genética, huérfana—, leucemia linfoblástica, epilepsia y asma”, afirmó la mujer, citada por ese medio de comunicación.

La familia denuncia trabas constantes

La madre aseguró que uno de los principales problemas ha sido el acceso a medicamentos y procedimientos médicos indispensables para la menor.

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Según relató, frecuentemente reciben respuestas relacionadas con falta de presupuesto o autorizaciones parciales por parte de la EPS.

<b>“Autorizan algo bajo cierto valor y, si no hay dinero para pagarlo, no le pueden hacer el procedimiento”</b>, manifestó la mujer, citado por <i>Noticias RCN</i>.

La tutela ordenó garantizar el transporte

Hace dos meses, un juez falló una acción de tutela a favor de la familia y ordenó a la EPS garantizar los traslados médicos de la menor para asistir a consultas, exámenes y procedimientos.

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Sin embargo, la madre denunció que la orden judicial no se estaría cumpliendo de manera efectiva.

“Con el transporte he perdido varias citas con especialistas, porque nunca llegan a recogernos o me dejan tirada con la niña”, aseguró.

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También afirmó que en varias ocasiones los vehículos solo realizan el trayecto hacia el hospital y posteriormente no regresan a recogerlas.

“Hacen el traslado hacia el hospital, pero no llegan a recogernos”, agregó la mujer en entrevista con Noticias RCN.

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La situación se agrava por amenazas

Además de las dificultades médicas, la mujer enfrenta amenazas que, según denunció, la mantienen en riesgo de feminicidio.

A pesar de ese contexto, debe desplazarse constantemente por Bogotá buscando autorizaciones, medicamentos y atención para su hija.

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La situación ha incrementado la angustia y el desgaste emocional de la familia, que asegura sentirse abandonada por el sistema de salud.

La madre pidió atención urgente

En medio de la denuncia pública, la mujer hizo un llamado para que se garantice el tratamiento integral de la menor y cesen las demoras administrativas.

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“Que no sigan jugando con la vida de” la niña, pidió la madre durante la entrevista.

La denuncia revive nuevamente las críticas sobre las dificultades que enfrentan pacientes con enfermedades graves para acceder a servicios médicos, medicamentos y traslados oportunos en Colombia.

Personal médico en Colombia | EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Casos similares han generado preocupación nacional

En los últimos meses se han conocido diferentes denuncias relacionadas con retrasos en autorizaciones médicas, entrega de medicamentos y atención especializada por parte de EPS.

Algunos casos incluso han terminado con la muerte de menores de edad mientras esperaban procedimientos o traslados médicos.

La situación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la crisis del sistema de salud y las dificultades que enfrentan pacientes con enfermedades de alta complejidad.