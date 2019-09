Sus vínculos con el sector no son nuevos: sus ex compañeros del Colegio Champagnat Belisario Álvarez de Toledo (hoy en el Mercado Central) y Tomás Elizalde (coordinador del Ministerio de Desarrollo Social) fueron determinantes en el proceso de vaciamiento de la Lotería Nacional, que hoy funciona como una cáscara residual: su arquitectura legal está vigente, pero no organiza ningún concurso.