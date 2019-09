"Al día de hoy tenemos 11 neumoconiosis por exposición al asbesto pero no desarrollaron la enfermedad. No tienen cáncer ni fibrosis pulmonar; pero no pueden estar expuestos al ambiente que tiene asbesto. Por ahora no pueden volver a trabajar, mientras esto no se revierta", explicó Francisco Ledesma, secretario de Salud laboral y Condiciones de Medio Ambiente en el Trabajo del gremio.