"Tienen que sanar las heridas donde me mordió el puma, pero estoy bien", expresó desde la cama donde se recupera. El domingo por la tarde, Vicente recorría junto a su esposa Honoria Antilef el campo que tienen a 15 kilómetros al sur de Nahuel Niyeu, donde crían 30 yeguarizos y más de 40 vacunos. Suelen vigilar a diario la zona para cuidar a los animales de los depredadores como el puma de esta historia: "Ovejas ya no podemos tener desde hace años, y las vacas y yeguarizos no se alcanzan a desarrollar las crías por el puma mata a los terneros, a los potrillos…son plaga y nos hacen mucho daño", comentó.