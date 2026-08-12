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El truco para eliminar pintadas en paredes blancas y que no quede rastro: solo se necesita una pelota de tenis

Yolanda Herrera, famosa en TikTok (@yolandavaquitayoli) por dar consejos sobre la higiene del hogar explica las características que hacen a estos objetos tan útiles para la limpieza

El truco para eliminar pintadas en paredes blancas y que no quede rastro: solo se necesita una pelota de tenis. (Canva)
El truco para eliminar pintadas en paredes blancas y que no quede rastro: solo se necesita una pelota de tenis. (Canva)
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Mantener un hogar familiar limpio y ordenado puede parecer una tarea interminable, especialmente para quienes comparten la vida con niños y rutinas apretadas. Sin embargo, en la limpieza del hogar, hay una tendencia creciente, impulsada por los especialistas que difunden sus trucos en las redes sociales, hacia la simplificación con productos caseros.

En situaciones en las que un simple descuido puede convertir cualquier pared blanca en un lienzo inesperado para los más pequeños de la casa. Las marcas de rotulador, bolígrafos, cera o manos suelen ser motivo de preocupación para los padres, quienes buscan mantener el hogar impecable.

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Afortunadamente, Yolanda Herrera, famosa en TikTok (@yolandavaquitayoli) por dar consejos sobre la higiene del hogar, explica las características que hacen que con un sencillo truco casero, utilizando una pelota de tenis y agua, nos podamos olvidar de los productos químicos o estropajos que pueden dañar la pintura de las paredes de la casa.

Cómo funciona el truco de la pelota de tenis

“Una pelota de tenis es la forma más fácil de limpiar las pintadas y marcas en tus paredes y muebles” gracias a su ligera rugosidad, comienza diciendo Yolanda Herrera. Además, la experta destaca que el método resulta especialmente útil para rayones de bolígrafos y marcas provocadas por muebles, ya que “sale como por arte de magia” al frotar una pelota humedecida sobre la zona afectada. “Vas pasando la pelota y se va quitando en cero coma. Si tenéis unos cuantos artistas en casa, lo único que necesitas tener a mano es una pelota de tenis, porque esto lo limpia en segundos”, resalta Herrera

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Las pelotas de tenis pueden convertirse en refugio para pequeños ratones silvestres (Needpix)
Las pelotas de tenis pueden convertirse en la forma más fácil de limpiar las pintadas y marcas en tus paredes y muebles gracias a su ligera rugosidad. (Needpix)

La experta en limpieza Yolanda Herrera sostiene que la textura de la pelota de tenis es clave para este truco de higiene casero. Al humedecerse ligeramente, “la textura de la pelota actúa como una esponja abrasiva suave que levanta manchas superficiales”, destaca la tiktoker del hogar. Además, el hecho de usar solo agua lo hace más seguro para la pared porque “minimiza el riesgo de quitar la pintura o dejar marcas de limpieza”.

Eso sí, no todas las paredes ni todas las manchas reaccionarán de la misma manera. Antes de aplicar el truco en una zona visible, lo recomendable es probarlo en un pequeño rincón para comprobar que no deja marcas. El procedimiento es muy sencillo y apenas lleva unos minutos.

Precauciones y recomendaciones

Como se puede observar, es un truco fácil y económico, aunque esto no le exime de tener algunas precauciones. Por una parte, Yolanda Herrera aconseja “evitar frotar con demasiada fuerza en pinturas delicadas o acabados satinados o brillantes”. La segunda recomendación que hace es que las “manchas profundas de marcador permanente o pintura reciente” pueden requerir un producto específico, aunque propone probar primero con la pelota. Y, por último, subraya la importancia de mantener limpia la pelota: “Si se ensucia mucho, cámbiala por otra para no transferir suciedad a otras áreas”.

Con este método sencillo y económico puedes eliminar muchas pintadas y marcas sin recurrir a productos químicos agresivos. (Istock)
Con este método sencillo y económico puedes eliminar muchas pintadas y marcas sin recurrir a productos químicos agresivos. (Istock)

Siguiendo todas estas instrucciones, la experta en limpieza promete un resultado muy satisfactorio: “Con este método sencillo y económico puedes eliminar muchas pintadas y marcas sin recurrir a productos químicos agresivos. Es una opción práctica para limpieza del hogar y mantenimiento rápido de paredes”. Así, la propuesta de Yolanda Herrera se suma a una corriente de recomendaciones domésticas que buscan soluciones efectivas y accesibles para los problemas cotidianos de limpieza.

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