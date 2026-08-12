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Otra baja para los Pumas, Álvaro Angulo enciende las alarmas tras lesión en Leagues Cup

El lateral pasó de marcar el gol del empate a desplomarse en los últimos minutos del encuentro, obligando a Esteban Solari a replantear todo su esquema

El colombiano salió en camilla ante el Columbus Crew tras caer al 86 con dolor en la rodilla y el tobillo derechos, mientras el equipo y la afición quedan a la espera del parte médico final. REUTERS/ Eloisa Sanchez
El colombiano salió en camilla ante el Columbus Crew tras caer al 86 con dolor en la rodilla y el tobillo derechos, mientras el equipo y la afición quedan a la espera del parte médico final. REUTERS/ Eloisa Sanchez
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El panorama del Club Universidad Nacional se oscurece en pleno arranque de semestre.

Tras la confirmación de la grave lesión de Sebastián Córdova, ahora el equipo enfrenta la incertidumbre por Álvaro Angulo, quien salió en camilla durante el duelo frente a Columbus Crew en la Leagues Cup 2026.

Tras salir en camilla y llegar al llanto, el entorno universitario se tambalea ante la posible lesión de su lateral. (Foto: Chadd Cady-Imagn Images)
Tras salir en camilla y llegar al llanto, el entorno universitario se tambalea ante la posible lesión de su lateral. (Foto: Chadd Cady-Imagn Images)

Aunque aún no existe un parte médico oficial, las imágenes del colombiano abandonando el campo con bolsas de hielo en rodilla y tobillo encendieron las alarmas. La posibilidad de que se trate de una baja prolongada genera dudas en el proyecto de Esteban Solari, cuando el club debe enfocarse en el Apertura 2026.

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El episodio que encendió las alarmas

La jornada de Angulo fue agridulce: primero héroe con un gol que devolvió confianza, luego protagonista de la escena más preocupante del partido.

  • Gol clave: al minuto 45, definió de primera tras un centro de Uriel Antuna para empatar el marcador.
  • Lesión inesperada: al 86’, cayó en el área con gestos de dolor en rodilla y tobillo derechos.
  • Salida en camilla: no pudo continuar y fue retirado con asistencia médica.
  • Estado posterior: apareció con hielo y ayuda de compañeros para caminar.
  • Impacto emocional: rompió en llanto, reflejando la gravedad del momento.
Álvaro Angulo marcó al minuto 45 tras centro de Uriel Antuna y empató el partido antes de lesionarse al 86’. (Foto: Barbara Perenic-Imagn Images)
Álvaro Angulo marcó al minuto 45 tras centro de Uriel Antuna y empató el partido antes de lesionarse al 86’. (Foto: Barbara Perenic-Imagn Images)

En este sentido, Angulo pasó de ser figura a convertirse en la gran preocupación de la noche, dejando a Pumas con un nuevo frente abierto y la afición en suspenso.

El impacto en el proyecto de Solari

La doble baja de Córdova y Angulo condiciona el semestre de Pumas y pone presión inmediata sobre el estratega argentino.

  • Sebastián Córdova: ruptura de ligamento cruzado, fuera por nueve meses.
  • Álvaro Angulo: pendiente de diagnóstico, pero con riesgo de ausencia prolongada.
  • Plantel debilitado: dos titulares menos en apenas días.
  • Decisiones cuestionadas: Solari apostó por titulares en un torneo donde el club ya estaba eliminado.
El jugador universitario tuvo que ser llevado en camilla.
Pumas recientemente perdió a Sebastián Córdova, que estará fuera nueve meses por una ruptura de ligamento cruzado. (Captura de video Apple TV)

El “Tano” deberá reestructurar su esquema con urgencia, mientras la afición exige soluciones inmediatas para no perder el ritmo competitivo.

Lo que sigue para Pumas

El club deberá reaccionar rápido para sostener su competitividad en Liga MX y evitar que las bajas marquen el rumbo del semestre.

  • Reemplazo inmediato: Cristian “Chicote” Calderón podría ocupar la lateral.
  • Reajuste ofensivo: Solari deberá encontrar variantes en el mediocampo sin Córdova.
  • Calendario exigente: el próximo compromiso será ante Querétaro en el Olímpico Universitario.
  • Presión institucional: Solari confesó que espera que la directiva pueda acelerar movimientos en el mercado.
La doble baja condiciona el semestre de Pumas y aumenta la presión sobre el Tano Solari. REUTERS/Eloisa Sanchez
La doble baja condiciona el semestre de Pumas y aumenta la presión sobre el Tano Solari. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, Pumas enfrenta un inicio de semestre cuesta arriba: eliminado de la Leagues Cup y con dos bajas sensibles que ponen presión inmediata. La respuesta del club en las próximas semanas será clave para definir si este golpe se convierte en crisis o en oportunidad oara recomponer el rumbo.

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