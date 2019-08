— Sí, en algunos. Mira, depende mucho de la etapa en la que está parado el que escucha. Yo puedo estar en una conferencia con jóvenes dando un mensaje y va a haber de todo: el que diga "no me interesa nada de lo que estás diciendo", y está bien, porque esa persona no quiere en ese momento y no la voy a forzar a pensar diferente. No puedo cambiar la manera de pensar de nadie, yo sólo cuento lo que he vivido y me ha pasado. Y habrá alguien que se pueda identificar, "sabes, yo estoy pasando por lo mismo, yo pasé por lo mismo", o "sabes qué, yo quiero cambiar mi vida", y hay interés. Simplemente tú cuentas una historia para ayudar a alguien a que se ahorre problemas. Pero hay otros a los que no les interesa. Me ha tocado dar conferencias y que después una niña me escribe y me dice "tú fuiste al colegio, me caíste muy mal por todo lo que decías, yo estaba llevando una vida difícil, mis padres estaban separándose, traté de suicidarme, de pronto metí la mano en la bolsa y saqué una medallita que me regalaste a la salida y en eso se me vino toda la historia que contaste como si hubiera sido en vivo… y bueno, pues ahora mi vida esto y lo otro, te doy gracias, pero en el momento me dolió". Entonces ahí te das cuenta que realmente no eres tú; uno va y cuenta una historia pero es Dios el que hace las cosas con la gracia, el que abre el corazón, el que lo cierra. Pero yo siempre digo, si voy a una conferencia con diez mil jóvenes y una persona, una sola, da un pasito hacia adelante en su vida, ya valió la pena.