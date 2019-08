Los cuatro meses de debate, que los dirigentes no parecen haber escuchado o no recuerdan, dejaron en claro que en nuestro país el aborto ya no es la primera causa de muerte materna -según cifras del propio ex ministerio de Salud-, que mueren más mujeres por dar a luz en malas condiciones que por abortos clandestinos, que la cifra de medio millón de abortos clandestinos por año es absolutamente antojadiza, que en los países en los que el aborto es legal la práctica se banaliza y se convierte en lo que sus promotores niegan que sea: un método anticonceptivo más; que la legalización del aborto deriva en prácticas eugenésicas; que el reclamo de aborto legal y gratuito es esencialmente un reclamo de sectores medios urbanos pero presentado como una necesidad de los pobres; entre otras cosas.