View this post on Instagram

“quisiera volver a nacer para conocerte otra vez” una vez nosotros vimos una pelicula donde a una chica se le moria el mejor amigo (o al revés, no me acuerdo), lloramos toda la noche y ella me dijo que si yo me moria no sabia que iba a hacer, no iba a poder vivir con todo ese dolor y siempre me iba a proteger de todo. yo le dije lo mismo, y que siempre ibamos a estar juntos. despues ni nos preocupamos por eso por que los dos sabíamos que si nos ibamos a separar iba a ser dentro de muuucho tiempo cuando los dos seamos muy viejitos. pero nunca me imagine y que te iba a perder tan pronto. me enseñaste a abrirme mas con las personas que quiero y poder hablar mis sentimientos y lo que me pasaba, me enseñaste a quererme a mi mismo por como soy y que valgo mucho, me enseñaste muchísimas cosas, pero lo mas importante fue que me enseñaste a amar y lo que se siente ser amado. no me alcanzan las palabras para decirte gracias por convertirme en la persona que soy hoy. tambien te quiero pedir perdon por todas las veces que te pelee y fui malo con vos, sos fuiste y vas a ser siempre la alegría de este mundo. solo queda poder verte en mis sueños donde se que vas a estar siempre