Ese viaje que recuerda como caótico, donde Noah no paró de convulsionar y terminaron llamando a la ambulancia desde un puesto cercano, iba a ser un punto de inflexión: "Fueron tres horas seguidas de convulsiones, no podían pararlo y me dijeron que rezara si tenía fe. Eso me noqueó porque no soy creyente. Lo conectaron a cinco máquinas que le pasaban cinco drogas. Yo estaba en el pasillo y me dijeron que no apagara el teléfono: 'Esta noche puede pasar cualquier cosa'".