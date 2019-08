—Un juez amigo me dijo: "Hacete el descompuesto". Pregunté cómo, me dijo: "No sé, hacé que estás descompuesto y zafás de ir a Devoto". Pero a los aparatos médicos no los podés engañar (ríe). Yo hacía cualquier cosa, como que temblaba, así (agita los brazos). Me llevaron a un hospital y ahí me dijeron: "Usted no tiene nada. Acá no lo podemos dejar". Entonces mi abogado, Miguel Ángel Pierri, consiguió una clínica privada. Fui y lo mismo: "Usted no tiene nada". Y así entré.